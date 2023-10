Israel Bidens Nahostreise ist bereits gescheitert

Zwar ist der demonstrative Besuch des Amerikaners am heutigen Mittwoch in Jerusalem eine wichtige Geste der Solidarität mit Israel, die neben Worten auch weitere finanzielle und militärische Hilfe mit sich bringen wird. Aber der geplante zweite Teil von Bidens Nahostmission wäre ebenfalls wichtig gewesen – nämlich der Versuch, beim Gespräch in Jordanien den Gesprächsfaden zur arabischen Seite in dieser bedrohlichen Lage nicht abreißen zu lassen.