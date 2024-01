Israel Habecks heikle Nahost-Mission

Sie will Habeck von dem Horror erzählen, den sie mit ihrer 4-jährigen Tochter erlebt hat. Als sie draußen die Schüsse hörte, habe sie sich in der Küche ein Messer geschnappt und sei mit ihrer Tochter in einen Schutzraum geflüchtet, zehn Stunden habe sie dort ausgeharrt, ohne Strom, Wasser und Essen; ihrer Tochter habe sie verboten, zu sprechen. Niemand sollte sie hören, so erzählt es Botera, doch ihre verängstigte Tochter habe gefragt: „Wollen sie uns töten?“.