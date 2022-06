Israel Parlament setzt Neuwahl in Israel für 1. November an

In Israel hat das Parlament den Weg für vorgezogene Wahlen geebnet. Sie sollen am 1. November stattfinden, wie die Abgeordneten in der Knesset am Donnerstag kurz vor einem formellen Beschluss zur Auflösung des Parlaments entschieden. Es wird die fünfte Wahl in Israel in weniger als vier Jahren. Eigentlich sollte das Parlament bereits am Mittwoch seine Auflösung beschließen.