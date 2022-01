Ist Rüstung sozial? Der Taxonomie-Streit spaltet die Ampelkoalition

Nach der Debatte um die ökologische Einordnung der Atom- und Gasenergiewirtschaft bahnt sich in der Ampelkoalition ein Konflikt zwischen Grünen und FDP in der Frage an, wie die Rüstungsindustrie in der künftigen sozialen Taxonomie einzuordnen ist. „Dass die Rüstungsindustrie nach den erweiterten Kriterien der EU-Kommission einen sozialen Nachhaltigkeitsstempel bekommt, ist für mich nicht vorstellbar“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Lisa Paus, gegenüber der WirtschaftsWoche. Rüstungsunternehmen als besonders soziale Finanzanlage anzupreisen, würde ein solches Gütesiegel ad absurdum führen und Anleger und Anlegerinnen vollends verwirren, erklärte die für Wirtschaft und Soziales zuständige Fraktionsvize Paus.