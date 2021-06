IT-Branche: Wer im „Internet of Things“ bestehen will, darf nicht nur auf „Things“ setzen

Warum aber tun sich Traditionsunternehmen so schwer in der Umsetzung der Digitalisierung und der Einführung digitaler Geschäftsmodelle? Ein Blick in die Unternehmensvorstände hilft bei der Spurensuche: Denn in den Spitzengremien der deutschen Wirtschaft gibt es nur wenig bis gar keine Informatikexpertise. In den Dax-30-Vorständen haben – Stand 2019 – 60 Prozent der Vorstandsmitglieder Wirtschaftswissenschaften studiert. Informatik hingegen spielt praktisch keine Rolle, nur drei Prozent der Vorstandsmitglieder kommen aus diesem Bereich. Dabei waren zu der Zeit sechs Dax-Unternehmen aus dem Bereich Financial Services, drei aus dem Bereich Technology und vier aus dem Bereich Automotive – Wirtschaftsbereiche also, in denen Informatik nicht nur in der Anwendung, sondern für das Geschäftsmodell insgesamt eine große Rolle spielen sollte!