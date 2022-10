IT-Sicherheit: Deutschland muss sich besser gegen hybride Bedrohungen schützen

So, wie wir unsere Energieversorgung komplett umstellen und krisenfester gestalten, müssen wir angesichts des russischen Angriffskrieges auch die bisherige IT-Sicherheitspolitik grundlegend auf den Prüfstand stellen und die notwendigen Konsequenzen schnellstmöglich politisch umsetzen. Wir müssen gute Strukturen schaffen, um hybride Bedrohungen zu erkennen und abzuwehren – und zwar so schnell wie möglich. Diese werden durch das Parlament seit Jahren angemahnt. Sie sollten, das haben die Angriffe auf Nord-Stream-Pipelines gerade noch einmal gezeigt, in möglichst enger Abstimmung mit unseren europäischen Partnern geschaffen werden.