Am Dienstag werden in Berlin Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (beide SPD) über den Stand bei der Begrenzung der öffentlichen Verschuldung informieren. In dem IW-Bericht wird betont, dass eine weitere Erklärung für das steigende Volumen sei, „dass mit Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen einige große Länder relativ betrachtet in den vergangenen Jahren an Finanzkraft verloren haben“. Auf Niedersachsen wächst der Druck, die von VW erhaltene Geldbuße von einer Milliarde Euro dem System zur Verfügung zu stellen.