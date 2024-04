IW: Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt wohl auf höchsten Stand seit 2015

Die Konjunkturflaute in Deutschland schlägt sich zunehmend auf den Jobmarkt nieder. Die Arbeitslosigkeit dürfte im Durchschnitt dieses Jahres auf knapp 2,8 Millionen steigen und damit auf den höchsten Stand seit 2015, wie aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag. „Im vergangenen Jahr war der Arbeitsmarkt recht stabil, trotz Rezession“, sagte IW-Arbeitsmarktexperte Holger Schäfer. „Doch in diesem Jahr bekommen wir die Folgen der Wirtschaftskrise stärker zu spüren.“