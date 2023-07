IW-Chef zur Vier-Tage-Woche „Wir brauchen nicht den unrealistischen Traum der Vier-Tage-Woche“

Hüther erwartet laut dem Bericht Verwerfungen in der Wirtschaft, wenn der Fachkräftemangel nicht behoben wird. „Wir müssen das Erwerbspotenzial besser ausschöpfen, um den Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft mit einer dann kleineren Bevölkerung zu schaffen. Ohne die Arbeitszeitverlängerung wären in den nächsten Jahren bestenfalls noch Wachstumsraten von 0,5 bis 0,75 Prozent möglich. Und die Inflation würde über Jahre bei drei bis dreieinhalb Prozent liegen.“



Lesen Sie auch: Warum die Regierung in London den Stopp eines Vier-Tage-Woche-Versuchs verlangt