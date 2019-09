IW-Direktor Hüther Die „Grüne Null“ und die „Schwarze Null“ sind nicht vereinbar

Die deutsche Klimapolitik gleicht bislang einem in Wochenendarbeit selbsterstellten Haus, bei dem leider vergessen wurde, die Statik zu berechnen. Das Ergebnis: Teuer, ineffizient, unzureichend wirksam. Deshalb hat der Sachverständigenrat zutreffend sein Sondergutachten betitelt: „Aufbruch zu einer neuen Klimapolitik“. Das klingt anspruchsvoll und wirkt politisch ambitioniert. Denn vor die Verabschiedung neuer Konzepte und Instrumente ist eine Generalinventur der bestehenden Regelwerke geboten. Nur so besteht überhaupt die Chance, dass künftig konsistent und umfassend die CO2-Emissionen in einer mengensicheren Steuerung so reduziert werden, damit Deutschland seinen Beitrag zur Erreichung der international vereinbarten Klimaziele glaubwürdig leisten kann.