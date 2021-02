IW Köln Wohnraumvergleich: Leben Sie über dem Durchschnitt?

Innerhalb der Gesamtbevölkerung gehört man bereits ab einer Wohnfläche von mehr als 41 Quadratmetern pro Kopf zu der bessergestellten Hälfte, ab 83 Quadratmetern zu den oberen zehn Prozent. Ein-Personen-Haushalte, wie jeder Fünfte in Deutschland, wohnen in der Regel deutlich größer. Innerhalb dieser Gruppe bewohnt jeder Zehnte weniger als 41 Quadratmeter, die mittlere Wohnfläche liegt bei 65 Quadratmetern. Wird anstelle der Wohnfläche pro Kopf die gesamte Fläche betrachtet, so liegt der Durchschnitt bei 100 Quadratmetern. Zehn Prozent der Bevölkerung wohnen in Wohnungen größer als 163 Quadratmeter.



Deutliche Unterschiede zeigen sich auch zwischen selbstnutzenden Wohneigentümern und Mietern. Wohneigentümer leben im Durchschnitt in 125 Quadratmeter großen Wohnungen, Mieter auf 75 Quadratmetern. Aber: Nicht alle sozio-ökonomischen Teilgruppen unterscheiden sich so deutlich in ihrem Wohnflächenkonsum. So wohnen Personen mit Hochschulabschluss zwar grundsätzlich in größeren Wohnungen als Personen mit einem Hauptschulabschluss. Aber der Unterschied fällt nicht so stark aus: 105 zu 95 Quadratmeter.