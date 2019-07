IW-Kurzbericht Mehr Frauen sind erwerbstätig – auch mit Kind

Bei den Müttern mit Kindern zwischen 15 und 17 Jahren sind sogar mehr als 80 Prozent erwerbstätig. Davon haben 78 Prozent einen Job mit mehr als 21 Stunden in der Woche, 2008 waren es 71,5 Prozent. Das liege aber nicht alleine daran, dass Mütter auf mehr Betreuungshilfen zurückgreifen könnten, so der Bericht. Denn auch wenn das jüngste Kind die Grundschule verlassen habe, stiegen die Erwerbstätigen- und Vollzeitanteile an.