IW-Studie Wenn Neubau in Kleinstädten zum Problem wird

Wer das Wort Wohnungssuche hört, denkt womöglich an Besichtigungen in deutschen Metropolen mit dutzenden Interessenten. Oder an Demonstrationen in Berlin samt Transparenten an Hauswänden, die Ängste der Mieter skandieren, niedrigere Mieten oder gleich die Enteignung von Wohnungsgesellschaften fordern. Und das ist niemandem zu verübeln. In den großen Städten des Landes ist die Wohnungsnot nun mal am stärksten spürbar. Immerhin werden bis 2030 vor allem die Metropolen wie Berlin, Hamburg, München oder Köln mehr als fünf Prozent an Bevölkerung gewinnen. Verfügbarer und bezahlbarer Wohnraum ist hier bereits heute Mangelware.