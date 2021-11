IW-Studie Wohlstandsrisiko Babyboomer

Im Basisszenario gehen die Forscher davon aus, dass das Arbeitsvolumen wie „demografisch vorgezeichnet“ stark sinken und damit auch das Wirtschaftswachstum verlangsamen dürfe. Der technische Fortschritt entwickle sich gleichmäßig weiter, „wenn auch in überschaubarem Ausmaß“. Doch weil die Fachkräfte fehlten, geht das IW von weniger Innovationen aus. „Unter der Annahme eines solchen weitgehenden Weiter-So in der Politik steigt das reale Einkommen pro Kopf bis 2035 nur noch um durchschnittlich rund ein Prozent pro Jahr. Würde es in den kommenden Jahren genauso stark wachsen wie in den vergangenen drei Dekaden, dann läge der Lebensstandard im Jahr 2035 um gut 1600 Euro je Einwohner höher, so die Forscher.



Im positiven Szenario allerdings dürfte der Lebensstandard demnach schon um 3000 Euro höher liegen. Denn in diesem Szenario würde es gelingen, die Lücke der Baby-Boomer etwas auszugleichen. Mit mehr Fachkräften, mehr Kapital, mehr technischem Fortschritt. Das reale Einkommen pro Kopf wächst in diesem Szenario mit durchschnittlich 1,4 Prozent im Jahr.