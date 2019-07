IW-Studie Wenn Neubau in Kleinstädten zum Problem wird

Auch in Ochtrup geschieht das. Der Definition nach ist Ochtrup mit etwa 20.000 Einwohnern so gerade noch eine Kleinstadt auf der Schwelle zur Mittelstadt. In manchen solcher Städte wird der IW-Studie nach zu viel gebaut. Ochtrup liegt im Münsterland, im Norden befindet sich die Grenze zu Niedersachsen, im Westen die zu den Niederlanden. Zwar werde in Ochtrup laut Bürgermeister Kai Hutzenlaub von der SPD auch „sehr viel“ gebaut. Doch einen Leerstand von Wohnhäusern oder Wohnungen gibt es in der Stadt fast nicht, die Bevölkerung wächst.