IW-Studie zu bedrohten Regionen Was die Politik für gleichwertige Lebensverhältnisse tun könnte

Eine weitere eher unbequeme Erkenntnis des IW: Die Zuwanderung trage derzeit zur regionalen Spaltung in Deutschland bei. „In den wirtschaftsschwächeren Städten in Nord- und Westdeutschland lassen sich relativ viele Geflüchtete nieder.“ In den von Abwanderung der Jungen betroffenen Gegenden im Osten kämen nur wenige Zuwanderer überhaupt an. Die qualifizierten Zuwanderer, deren Integration leichter sei, ziehe es in die Wirtschaftszentren im Süden. Schwache Regionen müssten deshalb gezielt selbst qualifizierte Zuwanderer ansprechen – am besten Studierende aus dem Ausland, die in Deutschland ihren Abschluss machen wollten.



Was Deutschlands Regionen prägt und vor allem auch die Sicht auf diese, belegen übrigens die 30 Autoren der IW-Studie selbst. Kein einziger von ihnen stammt aus Ostdeutschland und nur zwei haben beruflich einen kurzen Abstecher dorthin unternommen – wenn man Berlin mal ausnimmt.