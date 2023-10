IWF-Jahrestagung Christian Lindner reist mit der roten Laterne nach Marrakesch

Deutschland hat also Strukturprobleme. Das weiß auch Bundesfinanzminister Lindner. Schon vor einem Jahr, damals fand die IWF-Tagung in Washington statt, hatte er ein Erweckungserlebnis: Damals erfuhr er im Kreis der Finanzministerkollegen und Notenbankpräsidenten, wie sehr die anderen Länder an der Verbesserung ihrer Standortbedingungen arbeiteten – während in Deutschland die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und Lindners FDP voller Verve alles von Klimaschutz (Wärmepumpen) bis Sozialstaat (Bürgergeld) ausbaute und die Wirtschaft achtlos links liegen ließ.



Doch trotz aller Warnzeichen ist hierzulande seither nichts geschehen, was den Namen „Stärkung des Standorts Deutschland“ verdienen würde. Genau dazu dürften einige Teilnehmer beim jetzigen IWF-Treffen kritische Fragen an Lindner stellen: Was tut die Bundesregierung, um die deutsche Wirtschaft wieder flott zu bekommen und wieder einen Beitrag für das globale Wirtschaftswachstum zu leisten?