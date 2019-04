IWF-Treffen Bundesfinanzminister Scholz – „ziemlich entspannt“

Doch zum ganzen Bild der IWF-Tagung gehört in diesem Frühjahr auch, dass Scholz‘ Kollegen ihn fragen, warum Deutschland wirtschaftlich schwächele und was denn die Bundesregierung zur Ankurbelung der Konjunktur zu tun gedenke. Gerade erst sickerte durch, das Wirtschaftsministerium könnte die ohnehin gebremsten Wachstumsaussichten für Deutschland in diesem Jahr auf 0,5 Prozent reduzieren. Auch der IWF senkt die Konjunkturprognose für Deutschland, aber auch für den Rest der Welt. Der Bundesfinanzminister will das nicht gelten lassen.



Schon beim Pressefrühstück um sieben Uhr im Delegationshotel, dort im zweiten Untergeschoss, versucht er die schlechten Konjunkturnachrichten angenehm einzuordnen. Framing heißt das heutzutage. „Wir haben ein langsameres Wachstum“, sagt er, „aber es ist unverändert ein Wachstum.“ Am deutschen Arbeitsmarkt habe man „Höchstauslastung“. Soll heißen: Mehr geht sowieso kaum, und für einen SPD-Minister ist Beschäftigung eh wichtiger als Wirtschaft.