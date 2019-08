IWH-Präsident Gropp: „Einige Ost-Regionen werden sterben“

Gropp sprach sich vor diesem Hintergrund gegen eine flächendeckende 5G-Anbindung in Ostdeutschland aus. Die sei „auf dem Land ungeheuer teuer. Und das Geld fehlt dann an anderer Stelle.“ Gropp weiter: „Wir müssen knapper werdende Mittel dort einsetzen, wo sie am meisten Nutzen stiften. Es kann nicht sein, dass die Politik die Region Berlin im Stauchaos versinken lässt, während man irgendwo in der Lausitz eine Autobahnausfahrt für ein paar Hundert Fahrzeuge am Tag baut.“