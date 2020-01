IWH-Präsident Gropp „Kohle-Kompromiss wird Probleme in der Lausitz und an der Saale verschlimmern“

Herr Gropp, Bund und Länder haben sich auf einen kostspieligen Plan für den Kohleausstieg geeinigt. Was ist davon zu halten?

Die Diskussion über den Kohleausstieg ist kompliziert. Es bestehen nach wie vor riesige Zielkonflikte: Zum einen wollen wir unsere Klimaziele einhalten. Deshalb steigen wir ja aus der Kohle aus, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Zum anderen steigt Deutschland auch aus der Atomenergie aus, obwohl diese beim Senken des CO2-Ausstoßes einen großen Beitrag leisten könnte. Und wir wollen außerdem die Arbeitsplätze in den Kohleregionen durch irgendetwas Neues ersetzten – wobei noch nicht wirklich klar ist, was das sein soll. Zu guter Letzt haben wir uns ein Klimapaket auferlegt, in dem wir den Ausstoß von CO2 bepreisen wollen. All das ist nicht auf einander abgestimmt und konsistent, weil diese Maßnahmen isoliert betrachtet werden. Wir wollen die Quadratur des Kreises, doch schauen uns immer nur einzelne Teile des Kreises an.