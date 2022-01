Jahr der Entscheidungen Auf diese Köpfe kommt es 2022 an

Hendrik Wüst, CDU, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Was für eine Bühne die Ministerpräsidentenkonferenz sein kann, weiß alle Welt spätestens, seit Markus Söder von dort fast die Kanzlerkandidatur der Union erobert hätte. Nun steht sie einem Mann zur Verfügung, den bis vor einigen Monaten außerhalb von Nordrhein-Westfalen kaum jemand auf dem Zettel hatte: Hendrik Wüst, 46 Jahre, Anwalt, seit der Amtsübernahme vom glücklosen Armin Laschet Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes.



Wüst gilt als wirtschaftsaffin und liberal – und als große Nachwuchshoffnung einer Partei, die sich und ihre Rolle erst wieder finden muss. Am 15. Mai wird in NRW gewählt. Für den noch jungen Landesvater ebenso wie für den neuen CDU-Parteichef Friedrich Merz wird die Landtagswahl der erste richtig große Stimmungstest (für die Ampel und SPD-Kanzler Olaf Scholz selbstverständlich auch…). Zuletzt lagen SPD und CDU in Umfragen an Rhein und Ruhr gleichauf. Es dürfte also spannend werden.