Jahresgutachten 2018: Sachverständigenrat für Integration und Migration fordert offensive Zuwanderungsdebatte

BerlinDer Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) hat an Parteien und Entscheidungsträger appelliert, die Debatte über Zuwanderung und Teilhabe offensiv zu führen. In seinem am Dienstag vorgestellten Jahresgutachten 2018 warnt der SVR: „Gerade in Politikfeldern wie Migration und Integration, die politisch sensibel sind und gesellschaftlich oft sehr emotional diskutiert werden, können und dürfen sich staatliche Aktivitäten nicht darin erschöpfen, einfach einen widerspruchsfreien, rechtlichen Rahmen bereitzustellen.“