Jahreswirtschaftsbericht Bundesregierung erhöht Wachstumsprognose auf 1,1 Prozent

Die Bundesregierung sieht die deutsche Wirtschaft nach einer Schwächephase wieder auf einem besseren Weg. „Die Aussichten haben sich aufgehellt“, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch in Berlin. In ihrem Jahreswirtschaftsbericht rechnet die Regierung für 2020 mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 Prozent. Das Handelsblatt hatte in der vergangenen Woche bereits berichtet.