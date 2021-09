Jamaika oder Ampel? FDP macht deutlich: Jamaika ist „unsere Präferenz“

Zum Ende der Woche geht es weiter mit den Gesprächen zu möglichen Koalitionsverhandlungen für die nächste Bundesregierung. Dazu äußerte sich am Mittwochmittag FPD-Generalsekretär Volker Wissing. Ab Freitag wollen die Liberalen die Vor-Sondierungen mit den Grünen in größerer Runde fortsetzen und Inhalte dabei vertiefen. Danach werde es am Wochenende auch Gespräche mit der Union am Samstag und der SPD am Sonntag geben. Über die Inhalte der Gespräche sei aber Vertraulichkeit vereinbart worden, weswegen er nichts zum ersten Treffen mit den Grünen am Dienstagabend sagen könnte.