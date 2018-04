Bundesregierung genehmigt mehr Waffenexporte nach Saudi-Arabien

Was das genau bedeutet, weiß die Bundesregierung allerdings nicht. „Die Aussagen zur Rüstungsexportpolitik im Koalitionsvertrag erörtert die Bundesregierung in all ihren Dimensionen derzeit intensiv“, heißt es in der Antwort auf eine entsprechende Frage. Und wen zählt die Bundesregierung zu den Konfliktparteien? „Die Frage der Länder und ihrer Beteiligung erörtert die Bundesregierung derzeit intensiv.“