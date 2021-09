Jens Spahn Laschet als Aktie? „Damit setzt man auf die Zukunft – gerade ist sie noch leicht unterbewertet“

Das ist eine steile These, Herr Spahn. Sie haben am Anfang der Pandemie gesagt, man werde sich viel verzeihen müssen. Wenn Sie jetzt zurückblicken: Müssen Sie auch eine Mitverantwortung für die schlechten Umfragewerte übernehmen? Es gab massive Kritik an ihrer Person für das Masken- und Corona-Management.

Hätte ich früher Masken kaufen sollen? Im Nachhinein, ja. In der Not zu kaufen, ist teurer. Hätte ich aber alles so gemacht, wie der Bundesrechnungshof es sich vorstellt, hätte ich bis heute wahrscheinlich noch keine Masken, weil die Ausschreibung noch laufen würde. Und ja, er wird auch kritisieren, dass ich zu viel Impfstoff bestellt habe. Am Anfang haben alle gesagt „Kauft Astra-Zeneca und Curevac“. Hätte ich das gemacht, wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr im Amt. Deswegen haben wir auf viele Impfstoffe gesetzt. Wir haben lieber zu viel als zu wenig. Das habe ich in dieser Pandemie gelernt.