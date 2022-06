Jens Spahn über Außenwirtschaft Drei Leitlinien für einen besseren Freihandel

Zweitens: Partner schaffen Sicherheit. Wir müssen den Handel mit anderen Demokratien stärken, um unsere Abhängigkeiten in zentralen Feldern zu reduzieren. Kanada, Neuseeland, Australien ebenso wie Chile, Mexiko und Indien – die Liste potenzieller neuer Handelsabkommen der EU ist lang. Auch in der strategisch wichtigen Region des Indo-Pazifiks müssen wir zumindest offene Angebote machen.



Lesen Sie auch: Die Weltwirtschaft am Kipppunkt



Aus Deutschland braucht es für diesen breiten handelspolitischen Ansatz klare Signale. Auch in der Tiefe und Art unserer Handelsbeziehungen brauchen wir ein neues Sicherheitsdenken: durch Friendshoring, also den stärkeren Austausch mit unseren engsten Partnern weltweit, Geschlossenheit und Durchsetzungskraft der westlichen Partner in einer institutionalisierten Wirtschafts-Nato.