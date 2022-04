Jetzt entscheidet jeder selbst Shopping ohne Maske – noch überwiegt die Vorsicht

In der Hauptstadt war die Maskenpflicht bereits am Freitag gefallen, am Sonntag dann in den meisten anderen Bundesländern – dort war der Einkauf in Geschäften mit Sonntagsöffnung bereits am Wochenende ohne Maske möglich gewesen, etwa an Bahnhöfen. Nun fällt die Maskenpflicht im großen Stil.