Jobturbo für Flüchtlinge „Flüchtlinge aufzunehmen ist ein gesellschaftlicher Auftrag an alle“

WirtschaftsWoche: Frau Shams-Azar, mit dem Jobturbo sollen deutschlandweit etwa 500.000 Geflüchtete aus der Ukraine und weitere 600.000 Menschen aus Syrien, Afghanistan, Irak und anderen Asyl-Herkunftsländern nun zügig in Jobs vermittelt werden. Wie kann das gelingen?

Mahnas Shams-Azar: Nur gemeinsam mit den Arbeitgebern. Die Arbeitsvermittlung ist verbunden mit dem Auftrag an unsere zugezogenen Mitbürger, sich aktiv einen Arbeitsplatz suchen. Aber auch mit dem Auftrag an Unternehmen, ihnen die Türen zu öffnen und Bereitschaft zu zeigen, ihnen Chancen zu gewähren. Das muss man auch den Arbeitgebern sagen: Integration ist keine Einbahnstraße. Die Flüchtlinge aufzunehmen, ist ein gesellschaftlicher Auftrag an uns alle.