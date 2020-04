Jobverlust Arbeitsmarkt: Die Folgen von Corona

Gleichwohl fürchten viele Ökonomen eine neue soziale Schieflage durch Corona. Eine aktuelle Studie des Instituts für Weltwirtschaft kommt am Beispiel des Landes Schleswig-Holstein zu dem Ergebnis, dass vor allem Geringverdiener und Geringqualifizierte vom Jobverlust bedroht sind. Denn ihr Anteil ist in den von der Politik weitgehend stillgelegten Sektoren wie Handel, Gastronomie, Tourismus oder Freizeitwirtschaft überproportional hoch. In Schleswig-Holstein sind aktuell rund 240.000 Arbeitnehmer von Betriebsschließungen betroffen, und ein Drittel davon sind Geringverdiener. Erschwerend kommt hinzu, dass es bisher nicht erlaubt ist, Kurzarbeitergeld an Minijobber zu zahlen.