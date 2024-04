Jobverweigerer FDP fordert Verschärfungen beim Bürgergeld – SPD zeigt sich empört

Wieder gibt es Streit beim Thema Bürgergeld: Die FDP streute am Wochenende Forderungen nach weiteren Verschärfungen für Jobverweigerer – und erntete prompt entschiedenen Widerspruch des Koalitionspartners SPD. „Wir werden nichts machen, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schwächt und den sozialen Gedanken des Grundgesetzes aushebelt“, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die Vorschläge der FDP seien „ein Überbleibsel aus der Mottenkiste und nicht auf der Höhe der Zeit“, erklärte er weiter. Generalsekretär Kevin Kühnert griff den Koalitionspartner im „Tagesspiegel“ frontal an: „Die SPD lässt nicht zu, dass unser Land mit dem Fingerspitzengefühl von Investmentbankern geführt wird. Grundlage der Ampel-Koalition ist und bleibt der Koalitionsvertrag.“