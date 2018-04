Jörg Kukies: Gelungener Einstand für Scholz-Vertreter

Der Auftritt des früheren Goldman Sachs-Bankers wurde in Brüssel mit Spannung erwartet. Schließlich wird er für Scholz wichtige Projekte wie die Eurozonen-Reformen verhandeln. In der Runde habe Kukies einen ausgesprochen positiven Eindruck gemacht, berichteten Teilnehmer. „Sein Stil ist angenehm, er poltert nicht“, sagte einer. Kukies sei offensichtlich ein guter Kommunikator, was nicht auf jeden deutschen Beamten zutreffe. In der Sache legte sich der neue Staatssekretär aber noch nicht fest.