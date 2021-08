Johannes Vogel „Schweden macht es uns doch seit 20 Jahren vor“

WirtschaftsWoche: Herr Vogel, die FDP will eine gesetzliche Aktienrente nach schwedischem Vorbild. Wie soll die genau aussehen?

Johannes Vogel: Wir schlagen vor, dass alle Versicherten in Deutschland künftig nach schwedischem Vorbild einen Teil des Pflichtbeitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung in die gesetzliche Aktienrente einzahlen – statt ins Umlagesystem. Konkret geht es um zwei Prozentpunkte unseres derzeitigen Rentenbeitragssatzes von 18,6 Prozent, ganz normal aufgeteilt in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag. Der Beitrag zum umlagefinanzierten Teil der gesetzlichen Rente würde dafür um genau diese Prozentpunkte gesenkt. So stabilisieren wir Renten- und Staatsfinanzen und das Rentenniveau in der ersten Säule unseres Rentensystems steigt langfristig wieder.