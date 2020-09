Joschka Fischer: „Dringend nötig, jetzt die Frage nach Nord Stream 2 neu aufzuwerfen“

Kritisch sieht Fischer auch das „aggressive Auftreten Chinas“ und die große wirtschaftliche Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von diesem Markt. „Das Grundproblem des Widerspruchs zwischen Geschäft und Moral bleibt“, sagte Fischer. „Man sieht es auch im Fall Chinas, denken Sie an Hongkong, an Taiwan, den Umgang mit der Minderheit der Uiguren und dem aggressiven Auftreten Pekings in der Region“.