Junge Alternative: AfD-Vorstand rüffelt Nachwuchs für Gesang von ganzem Deutschlandlied

Die Jugendorganisation rechtfertigte sich für das gemeinsame Singen. Man nehme die Kritik der AfD zwar zur Kenntnis und wolle das Gespräch mit der Mutterpartei suchen, hieß es in einer Mitteilung vom Montag. „Gleichwohl möchte ich feststellen, dass das Absingen des Liedes der Deutschen in allen drei Strophen entgegen anderslautender Gerüchte nicht verboten ist“, betonte der Bundesvorsitzende der Jungen Alternative, Damian Lohr. Der AfD-Nachwuchs wolle sich „auf die Wurzeln des deutschen Nationalstaates und auf den Kern des deutschen Patriotismus“ besinnen. Deshalb gebe es keinen Grund, warum das Deutschlandlied nicht in den Schulalltag integriert werden sollte.