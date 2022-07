Junge Unternehmen: Regierung will Milliarden-Förderung von Start-ups vorerst nicht aufstocken

Die Bundesregierung will die Milliardenbeträge zur Förderung von Start-ups zunächst nicht aufstocken. „Wir knüpfen natürlich an den Zukunftsfonds an“, sagte die Start-up-Beauftragte Anna Christmann (Grüne) am Mittwoch in Berlin. Dieser noch von der großen Koalition initiierte Fonds hat ein Volumen von zehn Milliarden Euro bis 2030. Die Summen seien noch nicht ausgegeben. „Insofern gibt es im Moment auch nicht die Notwendigkeit, da über weitere Mittel zu sprechen.“