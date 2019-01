Juso-Chef Kevin Kühnert fordert umfassende Hartz-IV-Reform

Kühnert will vor allem die Sanktionen abschaffen. Es gehe um „Partnerschaft statt Gängelung“, sagte der Juso-Chef der WirtschaftsWoche. „Und zwar aus der Überzeugung heraus, dass die meisten keinen Tritt in den Hintern brauchen, sondern eine Perspektive auf Weiterbildung und Beschäftigung.“ Kühnert weiter: „Ein Sozialstaat sollte nicht über Rache funktionieren. Hartz-Empfänger in die Obdachlosigkeit zu sanktionieren ist am Ende viel teurer für uns alle.“



Sie lesen eine Vorabmeldung aus der aktuellen WirtschaftsWoche. Mit dem WiWo-Digitalpass erhalten Sie die Ausgabe bereits am Donnerstagabend in der App oder als eMagazin. Alle Abo-Varianten finden Sie auf unserer Info-Seite.