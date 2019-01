 Justiz: Gericht prüft Zulässigkeit von erster Musterfeststellungsklage

StuttgartIm Verfahren um die erste Musterfeststellungsklage in Deutschland will das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart zunächst die Zulässigkeit überprüfen. „Nicht jeder Verein soll einen solchen Prozess führen dürfen“, erklärte der Vorsitzende Richter am Freitag in Stuttgart. Der Gesetzgeber habe so verhindern wollen, dass eine Klageindustrie entstehe. Ein strittiger Punkt ist, ob der klagende Verein überhaupt genug Mitglieder hat und ob diese etwa als Rechtsanwälte nicht eigene Interessen verfolgen.