Justiz Nach Angriffen in Budapest: Haftbefehl gegen Linksextremen

22. März 2024 | Quelle: dpa

Die Bundesanwaltschaft beschäftigt sich mit einem Linksextremen, der in Budapest Angriffe gegen Rechte ausübte. Bild: Bild: dpa

Nach Angriffen auf mutmaßlich Rechte in Budapest hat die Bundesanwaltschaft wegen besonderer Bedeutung das Verfahren übernommen und gegen einen mutmaßlich Linksextremen einen neuen Haftbefehl erwirkt. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat zugleich den weiteren Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet, wie die oberste deutsche Anklagebehörde in Karlsruhe mitteilte. Es bestehe gegen den Deutschen der dringende Tatverdacht der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen.