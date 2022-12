Justiz Regierung will kürzere Haft bei nicht bezahlter Geldstrafe

21. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Blick auf die Fassade einer Justizvollzugsanstalt in Düsseldorf. Bild: Bild: dpa

Wer eine Geldstrafe nicht zahlen kann oder will, soll dafür künftig nicht mehr so lange ins Gefängnis müssen wie bisher. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett an diesem Mittwoch verabschiedet. Er sieht vor, dass ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe künftig nicht mehr einem, sondern zwei sogenannten Tagessätzen entsprechen soll. Die Zeit hinter Gittern würde dadurch also halbiert. Die Höhe des Tagessatzes orientiert sich grundsätzlich am Einkommen des Beschuldigten.