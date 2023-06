Justiz Tatwaffe an Lübcke-Mörder verkauft? BGH prüft Teilfreispruch

22. Juni 2023 | Quelle: dpa

Der Bundesgerichtshof befasst sich mit einem Freispruch im Zusammenhang mit dem Mord an Walter Lübcke. Bild: Bild: dpa

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe nimmt heute den Freispruch eines Mannes im Zusammenhang mit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke unter die Lupe. Dem inzwischen 68-Jährigen war zur Last gelegt worden, dem Rechtsextremisten und späteren Mörder Lübckes, Stephan Ernst, die Mordwaffe verkauft zu haben.