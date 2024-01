Justiz Union offen für besseren Schutz des Verfassungsgerichts

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz ging daher auf die Union zu. „Es ist notwendig und richtig, jetzt zügig zu beraten und zu entscheiden, wie wir das für unsere Demokratie maximal wichtige Bundesverfassungsgericht besser schützen können. Dabei ist es wichtig, CDU und CSU von Anfang an voll in die Beratungen einzubeziehen”, sagte von Notz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). Die Union als größte Oppositionsfraktion im Bund und mit ihrer Verantwortung in zahlreichen Bundesländern sei „eine ganz entscheidende politische Kraft für das Gelingen dieses Prozesses”.