Justiz Urteil zu Pannen bei Bundestagswahl in Berlin im Dezember

17. November 2023 | Quelle: dpa

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Bild: Bild: dpa

In welchem Ausmaß die Bundestagswahl 2021 in Berlin nach den dortigen Pannen wiederholt werden muss, wird am 19. Dezember klar. Dann will das Bundesverfassungsgericht sein Urteil zu einer Wahlprüfungsbeschwerde der Unionsfraktion im Bundestag verkünden, wie das höchste deutsche Gericht mitteilte.