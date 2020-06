Justizministerin Lambrecht lobt Scholz – „Zurecht“ als Kanzlerkandidat genannt

Lambrecht nannte es „logisch, dass jemand wie Olaf Scholz im Gespräch ist“ und verwies auf dessen Erfolge als Regierungschef in Hamburg. „Als Finanzminister sorgt er jetzt dafür, dass wir gut aus der Coronakrise kommen. Und der große Rückhalt, den er in der Bevölkerung genießt, zeigt ja auch, dass ich mit meiner Meinung nicht alleine stehe.“ Die SPD werde „zügig“ eine Entscheidung über einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin treffen. „Und dann werden wir gut aufgestellt mit diesem Kandidaten in diesen Wahlkampf ziehen.“