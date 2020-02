Justizministerium Ministerin Lambrecht will die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschweren

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschweren. Einen entsprechenden Vorschlag brachte ihr Ministerium in die laufenden Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung zur Novelle des Baugesetzbuchs ein. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatte die „Welt“ darüber berichtet.