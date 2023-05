Justizministerkonferenz Tödliche Messerattacke im Zug: Minister beraten Konsequenzen

25. Mai 2023 | Quelle: dpa

Eine Reisende schaut sich die Blumen, Kerzen und verschiedene Bilder im Wartehäuschen am Bahnhof zum Gedenken an die Opfer der Messerattacke an. Bild: Bild: dpa

Schleswig-Holstein geht mit Vorschlägen zu Konsequenzen aus der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug in die Justizministerkonferenz heute und am Freitag in Berlin.