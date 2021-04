K-Frage der Union High Nun ja

Um die Sache dagegen geht es schon lange nicht mehr. Welches Verständnis von Wirtschaft besitzt Markus Söder jenseits von Bavaria One und dem Schöpfen aus dem fiskalischen Vollen für Lehrstühle hier und Ansiedlungen dort? Was genau macht Armin Laschet in NRW in einer schwarz-gelben Landesregierung so viel besser, so anders, dass sich daraus eine substanzielle Idee für ein „Modernisierungsjahrzehnt“ ableitet? Hier Antworten zu finden, fällt nicht nur professionellen Beobachtern schwer. Es fällt auch der Partei schwer. Den Kandidaten. Und am Ende den Wählern. High nun ja.



