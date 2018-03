Kabinettsdisziplin: Spahn will sich auch als Gesundheitsminister zu Flüchtlingsfragen äußern

In seiner Rede auf dem Bundesparteitag am Montag hielt sich Spahn allerdings zurück und lenkte seine Kritik auf die Konkurrenz: „Ich will nicht, dass es eine Partei rechts von uns gibt“, betonte Spahn in seiner Rede. Man dürfe sich nicht an Rechtspopulismus gewöhnen. In vier Jahren wolle er die AfD nicht mehr im Bundestag sehen.