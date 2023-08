Kabinettsklausur Meseberg Nie zuvor gab es so viel Staatsgeld für die Wirtschaft

Die EU hat dazu den Green Deal mit einem Gesamtumfang von über 600 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln aufgelegt. Der wird ergänzt vom deutschen Klima- und Transformationsfonds. Im Wirtschaftsplan für das nächste Jahr stehen allein dafür 58 Milliarden Euro zu Verfügung – bei einem Gesamtvolumen von insgesamt 210 Milliarden Euro. Nie zuvor gab es so viel Staatsgeld für die Wirtschaft. Zwar flossen im Laufe der Jahrzehnte auch Unsummen in die Erhaltung sterbender Branchen wie etwa den Steinkohlebergbau. Im Unterschied zu solchen ökonomisch hoffnungslosen Subventionen in der Vergangenheit gehen die Gelder jetzt in den Wandel von einer fossil getriebenen in eine CO2-freie Wirtschaft der Zukunft.