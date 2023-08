Kabinettsklausur Meseberg „Das Verteilen von Subventionen ist keine Wirtschaftspolitik“

Erhebliche Summen fließen aber auch in Ansiedlungssubventionen. Große Unternehmen wie Varta, BASF, CATL, Northvolt oder ACC investieren in Deutschland in Batteriefabriken – die nicht nur von der heimischen Autoindustrie dringend gebraucht werden. Auch die Produktion von Halbleitern und modernen 300-mm-Chips in Deutschland lassen sich Bundes- und Landesregierungen Unsummen kosten.